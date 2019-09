Laten we eerlijk zijn: niemand onder de dertig jaar kijkt nog lineair televisie. Hoe bereik je die commercieel lucratieve doelgroep dan toch met je reclame? Ga ze zoeken waar ze wel zitten; in de gaming wereld, online. Dat is het idee achter de Leuvense start-up Adshot.

Je bent adverteerder en je wil wat: een jonge doelgroep bereiken. Als die niet op televisie zit en de radio al lang heeft ingeruild voor een Spotify-abonnement, dan is dat minder evident dan het lijkt. Want zelfs al ben je zo media-savvy dat je wéét dat jongeren tegenwoordig op YouTube en Twitch gamevideos zitten te bekijken, dan nog is het niet gemakkelijk om ook reclame te maken die hen aanspreekt.

"Daar zat de knoop die we wilden oplossen", zegt Axel Gekiere van Adshot. Samen met Vincent Franken richtte hij twee jaar geleden de start-up op, met één plan: zorgen dat adverteerders samenwerkingen met veelbekeken influencers kunnen aangaan. "We ontwikkelden een matching-platform waarop die zich kunnen aanmelden, en waar merken campagnes kunnen aanbieden. Het is dan aan de influencer om te kijken of hij wil intekenen of niet."

Om daaraan te kunnen meedoen maken influencers en andere videokanaalbeheerders een profiel aan op het platform, dat alle performance data van zijn kanaal ontsluit. Adverteerders maken dan weer een campagne met bijhorend materiaal. "Vaak gaat dat om advertentievideo's van vijf minuten die aan een video kunnen worden toegevoegd, maar eigenlijk is elke creatieve invulling mogelijk", zegt Gekiere. "Wat betreft kosten hebben we twee modellen; of je betaalt een maandelijkse subscription fee om je product in de kijker te zetten, of je doet een eenmalige transactie met een influencer, waarop wij een percentage nemen."

"Wat Adshot uniek maakt in zijn markt", zo legt Gekiere uit, "is de multi-channel aanpak. Er zijn wel concurrenten die of YouTube of Twitch aanbieden, maar geen combineert beide. Daarnaast is ons platform enorm effortless, werkt alles erg automatisch én is het goed schaalbaar. We mikken dan ook op een wereldwijde activiteit op termijn. Nu al hebben we klanten van over de hele wereld, maar als Belgische start-up hebben we onze eerste contacten natuurlijk met bedrijven van bij ons gelegd."

Influencers vinden die op het platform willen intekenen, bleek geen probleem. Gelanceerd in maart, heeft het bedrijf nu al 2.500 trendsetters gevonden. "In totaal hebben we sindsdien al vijftien campagnes - die natuurlijk op meerdere videokanalen liepen - gehad", klinkt het. "Bij onze eerste klanten zitten natuurlijk de gaming studio's, voor wie wij een rechtstreekse link naar hun markt zijn, maar ook Pizza Hut. Binnenkort gaan we ook in zee met een aantal grote telecomspelers."

Gekiere en Franken richtten Adshot op met het geld dat ze met hun consultancyjobs verdienden. "Daarmee konden we een prototype maken, en gingen we bootstrappen onder de vleugels van Start It @KBC", klinkt het. "Recenter haalden we 320.000 euro op. Daarvoor stapten enkele bekende business angels als Steven Van Belleghem (Nexxworks), Pieter Janssens (Intracto), Reinhart De Lille (RL Inventive) en imec.istart mee aan boord. Met dat geld willen we ons platform verder uitbouwen, en interactieve content stimuleren. We willen immers advertentieformats ontwikkelen die nog meer inspelen op de leefwereld van de millennials. We denken dan ook dat we in 2020 nog een kapitaalronde zullen moeten doen. Dan zou het om een echte Series A gaan, waar we mikken op 1 à 2 miljoen euro. Op Gamescom, de grote gamesbeurs, hebben we alvast eerste gesprekken gehad met een aantal geïnteresseerde VC's daarvoor."