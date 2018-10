Advertentiebaas Google stapt op

Sridhar Ramaswamy is bij het grote publiek minder bekend dan Sundar Pichai of het trio Larry Page, Sergey Brin en Eric Schmidt. Maar hij was tot voor kort verantwoordelijk voor de advertentietak van het bedrijf.

Ramaswamy werkte sinds 2003 voor Google en onder zijn bewind stegen de inkomsten uit advertenties van 1,5 miljard dollar tot meer dan honderd miljard dollar afgelopen jaar.

De topman ruilt google in voor investeringsbedrijf Greylock. Volgens Forbes doet hij dat onder meer omdat hij goede relaties heeft met een aantal partners in het bedrijf, maar ook omdat hij na vijftien jaar bij Google de nood heeft om iets nieuws te doen.

Bij Greylock zal hij voornamelijk focussen op investeringen in analytics, machine learning en AI. Hij begint als venture partner maar de bedoeling is dat hij op termijn doorgroeit tot general partner.

Tegenover verschillende Amerikaanse media waaronder CNBC laat Google weten dat Ramaswamy zal worden opgevolgd door Prabhakar Raghavan. Hij was tot voor kort vicepresident voor engineering bij Google's Cloud apps.