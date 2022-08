De Nederlandse fintech zet groeiende kwartaalresultaten neer, maar die blijven onder de verwachtingen van analisten.

Adyen zegt dat het in de eerste helft van het jaar 345.8 miljard euro aan transacties, een stijging van 60%. Het bedrijf haalde ook nieuwe klanten binnen, waaronder UNIQLO, Dior, Xiaomi en Samsung. In België gaan onder meer BOZAR, Bekaert, Match & Smatch supermarkten, Eleven Sports, The Park Playground en EasyOrder met Adyen in zee.

De winst voor belastingen (EBITDA) bedroeg 356.3 miljoen euro, een stijging van 31% jaar op jaar, zo schrijft het bedrijf in een persmededeling. De EBITDA marge bedraagt 59%, zo'n drie procent minder dan verwacht. Dat is onder meer het gevolg van hogere kosten door het aannemen van extra personeel en giften aan goede doelen. Ook de terugkeer van reizen en persoonlijke meetings na het einde van de lockdowns zou hier meespelen, en het bedrijf zegt dat het daarop zal blijven inzetten.

Aandelen gecrasht

De waarde van Adyen aandelen zakte sterk als reactie op de financiële resultaten. Net na de aankondiging waren ze 14,5% minder waard, de sterkste daling sinds 2018. Ondertussen zouden ze nog 11% minder waard zijn dan voordien.

