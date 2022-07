De Amerikaanse techgigant Microsoft zag zijn omzet en winst toenemen in het afgelopen kwartaal. De groei werd echter wel gedrukt door een zwakkere verkoop van pc's en lagere advertentie-inkomsten. Het concern kon wel profiteren van zijn snel groeiende cloudtak.

De omzet ging in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar met 18 procent omhoog tot 49,9 miljard dollar. Dat was beneden de verwachtingen van analisten. De clouddiensten leverden Microsoft ruim 23 miljard dollar aan inkomsten op, bijna een derde meer vergeleken met vorig jaar.

Onder de streep bleef 16,7 miljard dollar over, 8 procent meer dan over dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst werd gedrukt door ongunstige valuta-effecten.

Microsoft maakte vorige maand bekend zich verder terug te trekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. In maart stopte het bedrijf al met de verkoop van nieuwe producten en diensten in het land, maar bleef het bestaande klanten nog ondersteunen en kantoren behouden.

