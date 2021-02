De schoolweek is voor veel leerlingen en leerkrachten begonnen met een overbelaste Smartschool. Intussen zou het digitale platform voor scholen weer 'werkbaar' zijn, zegt een woordvoerster namens het bedrijf. 'Het niveau van activiteit was niet te voorspellen', klinkt het.

Het bedrijf nam extra maatregelen voor de 'afkoelingsweek', waarbij leerlingen in het middelbaar afstandsonderwijs moeten krijgen. 'Smartschool heeft onder meer nog 250.000 euro extra geïnvesteerd om de systemen op te schalen. 'Maar de activiteit lag minstens drie keer zo hoog in vergelijking met de vorige lockdown, en dat terwijl de lagere scholen nog open zijn', aldus de woordvoerster. 'Zo'n hoog niveau was niet te voorspellen. Dat is echt uitzonderlijk.'

Met live lesgeven zouden er geen problemen geweest zijn. Wel liepen de algemene activiteiten binnen het systeem moeilijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uploaden van materiaal door leerkrachten, of het downloaden van taken door leerlingen.

Intussen is Smartschool weer werkbaar, zegt de woordvoerster. 'In bepaalde regio's kunnen er wel nog problemen zijn met de netwerkproviders. Maar dat heeft met ons niets te maken.'

