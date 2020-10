is hoofdredacteur bij Data News

De Belgische verzekeraar AG Insurance heeft een managed IT services contract getekend met Tata Consultancy Services (TCS). Dat moet voor een versnelde modernisering van de IT-systemen bij AG zorgen.

TCS wordt een strategische partner bij AG voor managed IT services die de digitale kanalen van de verzekeraar moeten verbeteren en daarnaast ook de onderliggende IT-systemen moderniseren. De hele technologische stack gaat op de schop en wordt aangepast aan de veranderde verwachtingen van de meer dan 2,7 miljoen klanten van AG. AG levert zowat het hele spectrum van verzekeringen, gaande van levensverzekeringen tot auto's, brand en familiale. Ook rond aanvullende verzekeringen voor werknemers heeft AG een aanbod.

In een persbericht spreken beide over de bedoeling om een 'co-innovation' traject op te zetten om zo tot nieuwe producten, processen en services te komen. Dat moet uiteindelijk vooral de klanten ten goede komen. "Bij AG zochten we een IT-partner met een goeie kennis van de verzekeringssector die voldoende flexibiliteit aan de dag kan leggen om zich aan te passen aan onze speciale noden", klinkt het bij Philippe Van Belle, Business Operating Officer van AG Insurance. De keuze voor TCS werd ook mee ingegeven door eerdere projecten die al met succes opgeleverd werden, zoals www.yongo.be.

