De Mortselse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert heeft een akkoord bereikt om de Britse producent van industriële printers Inca Digital Printers over te nemen. Dat heeft Agfa woensdag bekendgemaakt.

Inca, dat gevestigd is in Cambridge, zal de positie van Agfa-Gevaert in het digitaal drukken aan hoge snelheden versterken en de focus op de verpakkingsdrukmarkten verstevigen, stelt de beeldvormingsgroep in een persbericht.

'De overname van Inca is een belangrijke stap in de transformatie van Agfa', aldus Pascal Juéry, de president en CEO van de groep. 'Digitaal drukken is een rendabele groeimotor voor de groep, met een potentieel dat nog meer aan belang wint met de toevoeging van Inca.'

Financiële details rond de overname worden niet gegeven.

