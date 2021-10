Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert Groep kondigt aan dat ze een partnership wil aangaan met Atos, specifiek voor de uitbesteding van interne IT-acitiviteiten.

Volgens de voorwaarden van deze samenwerking zal een groot deel van Agfa's interne (Information and Communication Services'-activiteiten - inclusief de betrokken posities en werknemers - aan Atos overgedragen worden. Concreet zouden daardoor ongeveer 200 werknemers moeten overstappen van Agfa naar het Franse IT-bedrijf Atos, zegt communicatiedirecteur Viviane Dictus.

De operatie is onderdeel van een transformatieprogramma van Agfa, zegt CEO Pascal Juéry. 'Dankzij deze samenwerking zullen we ons volledig kunnen concentreren op onze klanten en op de evolutie van ons portfolio, terwijl we voor onze state-of-the-art IT-oplossingen en -ontwikkelingen kunnen vertrouwen op een partner.'

De uitbesteding heeft gevolgen voor een tweehonderdtal werknemers van Agfa, of drie op de vier medewerkers van het IT-departement. Van hen werken er ongeveer 120 in België. Zij kunnen met behoud van hun arbeidsvoorwaarden bij Atos aan de slag. Of ze ook van werkplaats zullen moeten veranderen, is nog niet duidelijk. Agfa heeft zijn hoofdkwartier in het Antwerpse Mortsel. De Agfa-Gevaert Groep bestaat uit vier divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. In 2020 boekte de Groep een omzet van 1,7 miljard euro.

