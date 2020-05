Agfa-Gevaert heeft met succes de verkoop afgerond van een deel van de HealtCare IT-activiteiten aan de Italiaanse groep Dedalus. Dat heeft het bedrijf uit Mortsel dinsdag bekendgemaakt.

De transactie gebeurde voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro. Agfa voerde al sinds begin december vorig jaar exclusieve onderhandelingen met de Italianen. De activiteiten die Agfa afstoot zijn de softwarediensten die worden geleverd aan ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen. De belangrijkste afnemers van die diensten zitten in Duitstalig Europa, Frankrijk en Brazilië.

Ook een klein deel van de imaging IT-activiteiten - dat is de software voor de communicatie van medische beelden - met name in Frankrijk, Brazilië en Duitsland wordt verkocht. Agfa zegt de opbrengsten van de verkoop, gezien de onzekere economische context, te gebruiken om de toekomst van de onderneming veilig te stellen, de strategieën van divisies verder uit te voeren en langlopende schulden aan te pakken.

