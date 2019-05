De Mortselse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert onderzoekt de verkoop van een deel van de activiteiten van Agfa HealthCare. Het bedrijf verwacht dat het proces in de tweede helft van het jaar opgestart zal worden. Dat meldt het dinsdag bij de publicatie van de kwartaalresultaten.

Agfa kondigde vorige maand nog aan JPMorgan aan te stellen als financieel adviseur met het oog op de verdere uitbreiding van de onafhankelijkheid van Agfa HealthCare. De HealtCare IT-activiteiten, die vooral instaan voor softwareoplossingen voor ziekenhuizen, werden in 2018 afgesplitst van de rest van de groep.

"Na een zorgvuldige evaluatie en in samenspraak met zijn adviseurs heeft de raad beslist om de verkoop van een deel van de activiteiten van Agfa HealthCare te onderzoeken. Verwacht wordt dat dit deel voornamelijk de activiteiten op het vlak van Hospital IT en Integrated Care zal omvatten, net als de Imaging IT-business, voor zover deze business nauw geïntegreerd is in onze Hospital IT-business. Dat is vooral het geval in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, red.), Frankrijk en Brazilië", aldus CEO Christian Reinaudo in een persbericht. Het bedrijf verwacht dat het proces in de tweede helft van het jaar opgestart zal worden.

Het toekomstige Agfa HealthCare zal het grootste deel van de huidige Imaging IT-business behouden, klinkt het. "Zodoende blijft het een van de groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste optie is om alle activiteiten de kracht en de middelen te geven om te groeien." De resultaten voor het eerste kwartaal liggen in de lijn van de verwachtingen van analisten. Het bedrijf boekte een omzet van 538 miljoen euro en een winst voor interesten en belastingen (ebit) van 19 miljoen euro.