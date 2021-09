Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria, vindt dat elke werkgever het percentage moet kennen van het aantal gevaccineerde collega's binnen het bedrijf. 'Die kennis laat bedrijven toe om het werk optimaal te organiseren', klinkt het.

We horen dagelijks over de covid-vaccinatiegraad in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Wie wil kan die gegevens tot op het niveau van de gemeente terugbrengen. Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria, pleit onomwonden voor een vaccinatiegraad op bedrijfsniveau. 'We krijgen heel veel vragen over van onze leden. Allemaal zijn ze bezig met de praktische organisatie van hun werkvloer en kantoren. Het draagvlak voor de nog altijd strikte maatregelen binnen de bedrijfsmuren is aan het slinken, maar tegelijkertijd willen werkgevers er wel voor zorgen dat het werk nog altijd in goeie, veilige omstandigheden gebeurt. Dat spagaat is een probleem', vertelt Steukers aan Data News. 'En een deel van de oplossing kan zeker zijn dat werkgevers de vaccinatiegraad in hun bedrijf kennen.

Agoria sluit zich zo aan bij de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka die eerder deze week ook al pleitte om de vaccinatiegraad onder personeel aan werkgevers bekend te maken. 'Waar minder mensen gevaccineerd zijn, kan de werkgever dan concrete maatregelen nemen om de vaccinatiegraad op te krikken en beschermende maatregelen te nemen op vlak van mondmaskers, telewerk, CO2-meters en ventilatie. Bedrijven of organisaties met een hoog percentage gevaccineerden, kunnen dan tegelijk de maatregelen lossen', meent Steukers. Hij benadrukt wel dat de cijfers geanonimiseerd moeten worden om de privacy te garanderen.

'Bedrijven denken ook na over Covid Safe Ticket'

De Agoria-CEO bevestigt ook dat heel wat technologiebedrijven momenteel nadenken over een mogelijke invoering van een Covid Safe Ticket (CST). Bedrijven mogen dat nu niét vragen aan werknemers: de toegang tot de werkvloer kan niet afhangen van een gezondheidscertificaat. 'Maar aan bezoekers zouden ze het eventueel wel kunnen vragen', denkt Steukers. 'Zo'n vraagstukken leven momenteel in de ICT-sector. Ook rond vergaderingen bijvoorbeeld. We horen van bedrijven waar gevaccineerde collega's niet zomaar willen vergaderen met niet-gevaccineerden. Misschien kan het CST daar wel een rol gaan spelen?'

Nog volgens Steukers zal de hele discussie uiteindelijk uitmonden in een nieuw soort 'etiquette'. 'De hele discussie rond het hybride werken zal uiteindelijk fiscaal en sociaalrechtelijk nog relatief gemakkelijk afgehandeld raken. Maar wat met het dagelijkse leven op, rond en buiten het kantoor? Daar is het niet alleen aan de overheid, maar ook aan organisaties als de onze maar ook aan de vakbonden om, welja, een nieuwe werketiquette uit te tekenen', aldus de Agoria-CEO.

We horen dagelijks over de covid-vaccinatiegraad in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Wie wil kan die gegevens tot op het niveau van de gemeente terugbrengen. Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria, pleit onomwonden voor een vaccinatiegraad op bedrijfsniveau. 'We krijgen heel veel vragen over van onze leden. Allemaal zijn ze bezig met de praktische organisatie van hun werkvloer en kantoren. Het draagvlak voor de nog altijd strikte maatregelen binnen de bedrijfsmuren is aan het slinken, maar tegelijkertijd willen werkgevers er wel voor zorgen dat het werk nog altijd in goeie, veilige omstandigheden gebeurt. Dat spagaat is een probleem', vertelt Steukers aan Data News. 'En een deel van de oplossing kan zeker zijn dat werkgevers de vaccinatiegraad in hun bedrijf kennen.Agoria sluit zich zo aan bij de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka die eerder deze week ook al pleitte om de vaccinatiegraad onder personeel aan werkgevers bekend te maken. 'Waar minder mensen gevaccineerd zijn, kan de werkgever dan concrete maatregelen nemen om de vaccinatiegraad op te krikken en beschermende maatregelen te nemen op vlak van mondmaskers, telewerk, CO2-meters en ventilatie. Bedrijven of organisaties met een hoog percentage gevaccineerden, kunnen dan tegelijk de maatregelen lossen', meent Steukers. Hij benadrukt wel dat de cijfers geanonimiseerd moeten worden om de privacy te garanderen.De Agoria-CEO bevestigt ook dat heel wat technologiebedrijven momenteel nadenken over een mogelijke invoering van een Covid Safe Ticket (CST). Bedrijven mogen dat nu niét vragen aan werknemers: de toegang tot de werkvloer kan niet afhangen van een gezondheidscertificaat. 'Maar aan bezoekers zouden ze het eventueel wel kunnen vragen', denkt Steukers. 'Zo'n vraagstukken leven momenteel in de ICT-sector. Ook rond vergaderingen bijvoorbeeld. We horen van bedrijven waar gevaccineerde collega's niet zomaar willen vergaderen met niet-gevaccineerden. Misschien kan het CST daar wel een rol gaan spelen?'Nog volgens Steukers zal de hele discussie uiteindelijk uitmonden in een nieuw soort 'etiquette'. 'De hele discussie rond het hybride werken zal uiteindelijk fiscaal en sociaalrechtelijk nog relatief gemakkelijk afgehandeld raken. Maar wat met het dagelijkse leven op, rond en buiten het kantoor? Daar is het niet alleen aan de overheid, maar ook aan organisaties als de onze maar ook aan de vakbonden om, welja, een nieuwe werketiquette uit te tekenen', aldus de Agoria-CEO.