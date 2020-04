Technologiefederatie Agoria en -centrum Sirris pleiten voor extra ondersteuning voor Vlaamse startups die getroffen zijn door de coronacrisis. Anders dreigen heel wat startups noodgedwongen te moeten stoppen.

Nu heel wat startups zwaar getroffen worden door de coronacrisis, ijveren Agoria en Sirrus voor bijkomende ondersteuning. Ze denken hierbij aan een achtergestelde lening van 100.000 euro voor iedere startup, een versnelde uitbetaling van innovatiesubsidies en de stimulatie van aankopen bij Vlaamse startups door overheden en bedrijven.

"Onze digitale groeibedrijven zijn de kiemen voor innovatie en de economie van morgen, maar ze zijn tegelijk ook heel fragiel. De impact van covid-19 op de Vlaamse startups kan moeilijk overschat worden", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. "Net als alle Vlaamse bedrijven lijden ook onze jonge digitale groeibedrijven aanzienlijke inkomstenverliezen, maar specifiek komen ze vlugger dan andere bedrijven in cashproblemen en wordt verwacht dat de helft van de startups binnen 3 tot 6 maanden zonder geld zal komen te zitten. Daardoor zullen ze hun activiteiten noodgedwongen moeten stoppen."

De helft van de startups dreigt binnen 3 tot 6 maanden zonder geld te zitten

Nog volgens Demuynck worden investeringen in startups en scale-ups ook uitgesteld of on hold gezet. Omdat ze vaak nog niet winstgevend zijn en dus ook nog geen financiële buffer hebben opgebouwd, is er volgens hem nood aan doortastende maatregelen. Een achtergestelde lening van 100.000 euro is een eerste maatregel die hij naar voor schuift. Het toekennen van deze leningen zou in goede banen geleid kunnen worden door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en door de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM. Ook versnelde goedkeuring en uitbetaling voor innovatiesubsidies zou een goede maatregel zijn. En tot slot ijveren Agoria en Sirris ook voor een verdere stimulans in het afnemen van diensten bij startups en scale-ups door bijvoorbeeld ook het platform 'Vlaanderen Helemaal Digitaal' uit te breiden naar alle startup bedrijven die Vlaanderen helpen met de digitale versnelling. Agoria en Sirris roepen op om samen met de betrokken ministers, VLAIO, PMV/LRM snel rond de tafel te zitten.

Nu heel wat startups zwaar getroffen worden door de coronacrisis, ijveren Agoria en Sirrus voor bijkomende ondersteuning. Ze denken hierbij aan een achtergestelde lening van 100.000 euro voor iedere startup, een versnelde uitbetaling van innovatiesubsidies en de stimulatie van aankopen bij Vlaamse startups door overheden en bedrijven. "Onze digitale groeibedrijven zijn de kiemen voor innovatie en de economie van morgen, maar ze zijn tegelijk ook heel fragiel. De impact van covid-19 op de Vlaamse startups kan moeilijk overschat worden", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. "Net als alle Vlaamse bedrijven lijden ook onze jonge digitale groeibedrijven aanzienlijke inkomstenverliezen, maar specifiek komen ze vlugger dan andere bedrijven in cashproblemen en wordt verwacht dat de helft van de startups binnen 3 tot 6 maanden zonder geld zal komen te zitten. Daardoor zullen ze hun activiteiten noodgedwongen moeten stoppen."Nog volgens Demuynck worden investeringen in startups en scale-ups ook uitgesteld of on hold gezet. Omdat ze vaak nog niet winstgevend zijn en dus ook nog geen financiële buffer hebben opgebouwd, is er volgens hem nood aan doortastende maatregelen. Een achtergestelde lening van 100.000 euro is een eerste maatregel die hij naar voor schuift. Het toekennen van deze leningen zou in goede banen geleid kunnen worden door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en door de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM. Ook versnelde goedkeuring en uitbetaling voor innovatiesubsidies zou een goede maatregel zijn. En tot slot ijveren Agoria en Sirris ook voor een verdere stimulans in het afnemen van diensten bij startups en scale-ups door bijvoorbeeld ook het platform 'Vlaanderen Helemaal Digitaal' uit te breiden naar alle startup bedrijven die Vlaanderen helpen met de digitale versnelling. Agoria en Sirris roepen op om samen met de betrokken ministers, VLAIO, PMV/LRM snel rond de tafel te zitten.