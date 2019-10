De sectorfederatie voor de technologische industrie start met een gratis onlinecursus over artificiële intelligentie (AI). De bedoeling is dat bedrijven en werknemers AI leren kennen en de nodige inspiratie opdoen. Na afloop kunnen bedrijven dan een meer diepgaande sessie volgen, rond een concreet project voor hun bedrijf.

De lancering van de cursus werd dinsdag voorgesteld op Brussels Airport. Dat is geen toeval: het luchtvaartbedrijf maakt voor zijn operaties al gebruik van artificiële intelligentie, om de verkeersstromen zo vlot mogelijk te laten verlopen. En ook voor de passagiers bestaat er nu een concrete AI-toepassing.

Het bedrijf Radix ontwikkelde een app waarmee men bij aankomst op de luchthaven de wachttijd voor zijn bagage kan laten voorspellen. "We hebben een proef gelanceerd en die was volledig positief. De app geeft rust, omdat men controle heeft over zijn eigen reis", klonk het dinsdag.

Volgens Agoria is er al heel wat expertise in België rond AI, zowel bij grote bedrijven als IBM of Proximus als bij kleinere ondernemingen zoals Faktion of In the Pocket. Tegelijk is er nog een enorm potentieel voor het gebruik van artificiële intelligentie. Met de onlinecursus hoopt de sectorfederatie de nodige inspiratie te bieden.

Op vier uur leert men de basisprincipes rond AI kennen. Hoe ga je met data om? Wat met ethische vragen? Wat is de impact op de tewerkstelling? Er zijn ook dertig praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren, van Jan Modaal tot productie- en personeelsverantwoordelijken, datawetenschappers of IT-consulenten, illustreert Danny Goderis, manager digital bij Agoria.

De ambitie is om binnen een dik jaar een 2.000-tal bedrijven door de cursus te hebben geleid en 500 een "discovery sessie" te laten volgen. "We willen AI in België versnellen, dit verbetert ook de concurrentiepositie van onze bedrijven", klinkt het bij Agoria.