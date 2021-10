Agoria is van start gegaan met Techlancers, een nieuwe dienstverlening voor freelancers in de technologiesector. Wie zich aansluit bij het netwerk, zal via de website gebruik kunnen maken van de innovatiekennis en het brede bedrijvennetwerk van de technologiefederatie.

België evolueert naar een meer flexibele arbeidsmarkt en freelancers vormen een onderdeel van deze evolutie, stelt Agoria. Met Techlancers mikt de federatie vooral op IT-profielen en ingenieurs, die er sinds deze week terechtkunnen voor networking, kennisdeling en opleiding.

Vervagende grenzen

Freelancen zit in België al enkele jaren in de lift. In juli 2020 waren er volgens Unizo 291.000 freelancers actief in ons land. Daarvan werken er 108.928 in Vlaanderen, goed voor 62 procent van het totaal. Brussel telt 43.253 freelancers (vijftien procent) en Wallonië 67.472 (23 procent). Ongeveer twaalf procent van de freelancers werkt als IT-expert en drie procent heeft een ingenieursprofiel.

Agoria verenigt vandaag 2021 technologiebedrijven, waarvan zeventig procent kmo's. 'We banen het pad voor alle technologiebedrijven in België die via innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen meer dan 314.000 werknemers vertegenwoordigen', zegt Geert Jacobs, programma-manager van Techlancers. 'Tegelijk zien we dat de grenzen tussen werkgevers en werknemers vervagen. We willen er echt zijn voor iederéén die door technologie geïnspireerd is.'

Bijgevolg zijn bijvoorbeeld ook technologische freelancers met een eenmansbedrijf welkom in het netwerk van Agoria. 'We willen hen de kansen geven om te groeien, zowel in hun ondernemerschap als in hun diverse technologische expertises', aldus Jacobs.

Tools en kortingen

Agoria wil tegen 2025 vijfduizend freelancers opnemen in zijn netwerk. Bij Techlancers kunnen zij niet alleen hun kennis én netwerk verbreden, maar ook gebruikmaken van tools (zoals modelcontracten en checklists), nieuwe opportuniteiten ontdekken en hun voordeel doen met 'exclusieve bedrijfskortingen'. Daarvoor werkt Agoria samen met partners als Belfius, NextConomy, SBB, Sirius Legal, Volvo en ODB.

Ook voor de huidige leden van Agoria biedt Techlancers heel wat toegevoegde waarde, meent de technologiefederatie. 'Digitale bedrijven en productiebedrijven kunnen via ons in contact komen met interessante experts voor tijdelijke opdrachten, flexibele werkkrachten of gespecialiseerde profielen.'

Daarnaast denkt de organisatie ook aan leden voor wie werken met freelancers een nieuwe uitdaging vormt. Zij kunnen via het nieuwe netwerk bijvoorbeeld leren hoe ze als opdrachtgever te werk moeten gaan of via welke gespecialiseerde bedrijven ze projecten met freelancers kunnen outsourcen.

