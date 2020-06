Technologiefederatie Agoria lanceert een platform waar bedrijven ingenieurs of andere hooggekwalificeerde werknemers met elkaar kunnen uitwisselen. Heel wat ondernemingen hebben door de terugval van hun activiteiten momenteel mensen op overschot, terwijl andere bedrijven nu net extra personeel kunnen gebruiken.

Het nieuwe matchmaking-platform van Agoria is een digitaal prikbord dat een overzicht biedt van de beschikbare profielen en de bedrijven waar die te vinden zijn, klinkt het bij de federatie.

Impact crisis verzachten

'Met dit platform willen we ons steentje bijdragen om de impact van de coronacrisis zoveel mogelijk te verzachten voor onze leden en hun werknemers', zegt Dominique Du Tré, Director Services bij Agoria. 'We horen van veel bedrijven dat het ordervolume is teruggevallen, maar ook dat veel lopende of geplande innovatie- en andere projecten tijdelijk 'on hold' zijn gezet. Het gevolg is dat deze bedrijven momenteel een overschot hebben aan hooggekwalificeerde, vaak technische profielen. Ze willen die mensen uiteraard niet kwijt, want zodra de activiteiten hervatten, gaan ze die weer hard nodig hebben.'

Juridische mogelijkheden

De technologiefederatie hoopt dat zoveel mogelijk lidbedrijven die met een onvoorzien tijdelijk personeelsoverschot kampen, een adequate oplossing zullen vinden in het matchmaking-platform. Agoria zal eerstdaags nog een toelichting toevoegen over de formules die juridisch mogelijk zijn om de samenwerking tussen de aanbiedende en de vragende partij tot stand te brengen.

