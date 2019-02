Agoria wordt hoofdsponsor van nieuwe Leuvense zonnewagen

Het voormalige "Punch Powertrain Solar Team" gaat vanaf heden dan ook verder als "Agoria Solar Team". Agoria was in het verleden (2017-2018) al betrokken bij het Solar Team als peter van het project. Dit jaar breidt Agoria de samenwerking verder uit om samen met het team te bouwen aan de achtste Belgische zonnewagen, de BluePoint, met als ultieme doel een eerste plaats op het wereldkampioenschap in Australië in oktober 2019.

Marc Lambotte, CEO van Agoria, is opgetogen over de nieuwe samenwerking: "Wat de samenwerking tussen Agoria en het Solar Team zo krachtig maakt, is de sterke link tussen beide organisaties. Het gebruiken van technologische innovaties om bij te dragen aan een betere wereld vormt een sterke basis voor het partnerschap. Een basis die het Agoria Solar Team moet leiden naar innovaties die nodig zijn om de beste Belgische zonnewagen ooit te maken", zo klinkt het.

Willem-Jan Claes, teamleider van het Agoria Solar Team, kijkt al vooruit naar de race in Australië: "Het is fijn om te zien dat Agoria voor ons klaar staat bij alle mogelijke uitdagingen. Hun ondersteuning, drive en enthousiasme geeft ons de boost die we nodig hebben om een prachtig resultaat neer te zetten in Australië."

Dat Punch Powertrain niet meer in de naam van het Belgische team staat, wil niet zeggen dat het bedrijf uit beeld verdwijnt. Voor de ontwikkeling van de BluePoint, de achtste Belgische zonnewagen, zal Punch Powertrain het team op technisch vlak blijven ondersteunen.