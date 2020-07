De Gentse scale-up ML6 ontwikkelde een AI-applicatie die personen zonder mondmasker kan detecteren en hen daar met een geluidssignaal op attent maakt. Het bedrijf stelt de code en instructies van de toepassing gratis beschikbaar.

ML6 uit Gent is gespecialiseerd in machine learning en AI. Met de nieuwe app haakt het bedrijf in op de verplichting van de overheid om mondmaskers voortaan ook te dragen in winkels, musea en andere openbare plekken.

'Voor bedrijven en instanties kan het een bijzonder tijdrovende taak zijn om na te gaan of iedere aanwezige wel een mondmasker draagt', vertelt Juta Staes, Machine Learning Engineer bij ML6. 'De taak toewijzen aan een medewerker is niet kostenefficiënt en louter signalisatie plaatsen volstaat vaak niet. Met onze applicatie gebeurt de check volledig automatisch, terwijl het gebruik van een geluidssignaal de sociale controle stimuleert.'

Drempel verlagen

Een computer en een camera, meer is er volgens ML6 niet nodig om gebruik te maken van de AI-applicatie. De toepassing maakt meteen na het starten automatisch verbinding met de camera en streamt het beeld naar de computer. Via een getraind herkenningsmodel worden vervolgens de gezichten op de camerabeelden gedetecteerd. Synchroon loopt een ander model dat nagaat of de mond niet bedekt wordt door een masker. Bij het ontbreken van een mondmasker weerklinkt er een geluidssignaal.

Om de drempel te verlagen en de toepassing zo toegankelijk mogelijk te maken, stelt ML6 de applicatie gratis ter beschikking. Geïnteresseerden kunnen de code hier downloaden. De bijhorende instructies zijn terug te vinden op deze blogpagina.

