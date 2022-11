Het Leuvense innovatieconcern Raccoons verzelfstandigt Klassif.ai, de zelflerende software voor documentverwerking van zijn AI-dochterbedrijf Brainjar. Tegelijk trekt Klassif.ai Antoine Smets aan als CEO om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Antoine Smets (33) heeft ervaring opgedaan in verschillende managementrollen in binnen- en buitenland. Hij was onder meer Strategy Manager bij Proximus en de voorbije vijf jaar VP Business Development Manager bij het Belgische healthtech-bedrijf Cubigo in Noord-Amerika. Die laatste onderneming introduceerde hij op de Amerikaanse markt. Zijn opdracht bij Klassif.ai is om het bedrijf internationaliseren.

Ruimte laten aan talent

Bedrijven maken gebruik van Klassif.ai voor het efficiënter verwerken van documenten, zoals bestellingen via e-mail. Dankzij een zelfontwikkeld AI-model slaagt Klassif.ai er naar eigen zeggen in om de verwerking van orders met 90 procent te versnellen. Klassif.ai heeft vestigingen in Leuven en Kontich, en onder meer Atlas Copco en Van Marcke maken gebruik van de software.

'Repetitieve taken zijn niet meer van deze tijd', zegt Antoine Smets. 'Klassif.ai geeft ruimte aan het talent van medewerkers en maakt hun job zinvoller. Voor bedrijven is de automatisering via Klassif.ai zelf een enorme financiële meerwaarde, zeker met de huidige inflatie en stijgende loonkost.'

Groei stimuleren

De komende twee jaar gaat Klassif.ai op zoek naar extra kapitaal, met name om de groei buiten België te stimuleren. Smets: 'We hebben de ambitie om marktleider te worden in de Benelux en Europa. Als productbedrijf kunnen we ons concentreren op de software zelf en die laat zich perfect exporteren. Onze samenwerking met Raccoons vergemakkelijkt ook heel sterk de verdere ontwikkeling van onze artificiële intelligentie en algoritmes.'

Antoine Smets (33) heeft ervaring opgedaan in verschillende managementrollen in binnen- en buitenland. Hij was onder meer Strategy Manager bij Proximus en de voorbije vijf jaar VP Business Development Manager bij het Belgische healthtech-bedrijf Cubigo in Noord-Amerika. Die laatste onderneming introduceerde hij op de Amerikaanse markt. Zijn opdracht bij Klassif.ai is om het bedrijf internationaliseren.Bedrijven maken gebruik van Klassif.ai voor het efficiënter verwerken van documenten, zoals bestellingen via e-mail. Dankzij een zelfontwikkeld AI-model slaagt Klassif.ai er naar eigen zeggen in om de verwerking van orders met 90 procent te versnellen. Klassif.ai heeft vestigingen in Leuven en Kontich, en onder meer Atlas Copco en Van Marcke maken gebruik van de software.'Repetitieve taken zijn niet meer van deze tijd', zegt Antoine Smets. 'Klassif.ai geeft ruimte aan het talent van medewerkers en maakt hun job zinvoller. Voor bedrijven is de automatisering via Klassif.ai zelf een enorme financiële meerwaarde, zeker met de huidige inflatie en stijgende loonkost.'De komende twee jaar gaat Klassif.ai op zoek naar extra kapitaal, met name om de groei buiten België te stimuleren. Smets: 'We hebben de ambitie om marktleider te worden in de Benelux en Europa. Als productbedrijf kunnen we ons concentreren op de software zelf en die laat zich perfect exporteren. Onze samenwerking met Raccoons vergemakkelijkt ook heel sterk de verdere ontwikkeling van onze artificiële intelligentie en algoritmes.'