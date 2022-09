DALL-E, dat beelden genereert op basis van een omschrijving of bestaande afbeelding, is voortaan zonder wachtlijst beschikbaar. Iedereen die wil kan aan de slag met de tool.

De beeldgenerator is een project van OpenAI en werd begin 2021 gelanceerd. In april van dit jaar volgde het verbeterde DALL-E 2. De opzet is dat het systeem een beeld genereert op basis van je omschrijving, bijvoorbeeld 'een muis die een gouden tractor bestuurt', maar ook stijlcombinaties zoals 'De Titanic getekend in de stijl van Kuifje'. Intussen is het ook mogelijk om afbeeldingen samen te voegen of uit te breiden met behulp van het algoritme.

Tot nu toe was er een wachtlijst voor wie aan de slag wou gaan met de technologie. De afgelopen maanden werd die wel telkens uitgebreid, intussen doken er ook afgeslankte versies van DALL-E op waarmee je rudimentaire beelden kon genereren. Maar nu gaat het project uit bèta en kan iedereen er mee aan de slag.

Volgens OpenAI wordt de dienst intussen door anderhalf miljoen mensen gebruikt die meer dan twee miljoen afbeeldingen per dag genereren. Er zit wel een commercieel model achter intussen. Nieuwe gebruikers krijgen 50 credits om beelden te genereren, daarna betaal je 15 dollar voor 115 credits.

De beeldgenerator is een project van OpenAI en werd begin 2021 gelanceerd. In april van dit jaar volgde het verbeterde DALL-E 2. De opzet is dat het systeem een beeld genereert op basis van je omschrijving, bijvoorbeeld 'een muis die een gouden tractor bestuurt', maar ook stijlcombinaties zoals 'De Titanic getekend in de stijl van Kuifje'. Intussen is het ook mogelijk om afbeeldingen samen te voegen of uit te breiden met behulp van het algoritme.Tot nu toe was er een wachtlijst voor wie aan de slag wou gaan met de technologie. De afgelopen maanden werd die wel telkens uitgebreid, intussen doken er ook afgeslankte versies van DALL-E op waarmee je rudimentaire beelden kon genereren. Maar nu gaat het project uit bèta en kan iedereen er mee aan de slag.Volgens OpenAI wordt de dienst intussen door anderhalf miljoen mensen gebruikt die meer dan twee miljoen afbeeldingen per dag genereren. Er zit wel een commercieel model achter intussen. Nieuwe gebruikers krijgen 50 credits om beelden te genereren, daarna betaal je 15 dollar voor 115 credits.