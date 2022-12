Beveiligingsbedrijf Securitas is in volle transitie van traditionele naar electronic security: intelligente camerabewaking. Tegen 2024 wil het bedrijf dat 'remote' het nieuwe normaal wordt. En daar heeft het kunstmatige intelligentie voor nodig.

In volle coronatijd maakte beveiligingsbedrijf Securitas werk van een herpositionering: de sterktes en zwaktes van de portfolio werden afgewogen en de bedrijfswaarden werden nog eens stevig benadrukt. "We zijn daar sterker uitgekomen en maken nu verder werk van het realiseren van onze visie. Tegen 2024 willen we dat geconnecteerde, remote beveiligingsdiensten het nieuwe normaal worden", zegt Danny Laurier, Sales Business Development Manager. Remote security, dat is camerabewaking op afstand waarbij operatoren in de meldkamer alarmen en camerabeeldenbeelden monitoren en op basis daarvan de nodige actie ondernemen, en dat 24/7.

"Wij gaan voor een technology first aanpak. Dat moet onze bewakingsploegen op het terrein doelgerichter te werk laten gaan en zorgen dat ze efficiënter werken dan alleen inzetten op pure 'manbewaking'", vertelt Laurier.

Op het kruispunt

Securitas zet nog in op drie grote domeinen. Om te beginnen is dat het leveren van kritische radiocommunicatienetwerken zoals ASTRID voor de hulpdiensten en het radionetwerk van de MIVB/STIB. Een tweede domein zijn de pure ICT-diensten, al dan niet in een managed services model. "Wat we niet doen is dingen als tablets en smartphones, pc's of andere endpoint devices leveren. Ook applicaties bouwen we niet. We zijn nog een echte IT-integrator", aldus Laurier.

Electronic security is een derde poot die op het kruispunt van de andere poten werkt: camerabewaking, slimme toegangscontrole, inbraak- en brandbeveiliging maar dan volledig gedigitaliseerd.

AI is een noodzaak

Securitas heeft ook in ons land een eigen meldkamer en telt zo'n 6.000 medewerkers. Die moeten 57.000 connecties monitoren waaronder veel kleine organisaties maar ook banken, overheden, steden en gemeenten en politiezones. "In totaal moeten we zo jaarlijks 2,6 miljoen alarmen verwerken en belangrijker: dat resulteert in 68.200 effectieve interventies. Maar die blijken lang niet altijd nodig. Via AI kunnen we valse alarmen naar beneden halen", meent Laurier.

Via AI kunnen we het aantal valse alarmen naar beneden halen

"Maar we hebben sowieso al zeer veel securitygerelateerde data, maar vooral data in rust. Er gebeurt iets? Dan worden camerabeelden bekeken, of de logbestanden om te checken wanneer iemand zijn of haar badge voor toegangscontrole gebruikt heeft. We willen doorevolueren van die reactieve manier van security naar slimmere en meer predictive security. Het gaat om het omvormen van data tot business intelligence en daar hebben we nu AI-platformen voor", schetst Laurier de uitdaging waar het bedrijf voor staat.

Phoenix AI

Het is in die context dat Securitas sinds enige tijd een partnership opzette met Phoenix AI: een start-up in Péruwelz (Henegouwen) vlakbij de Franse grens, opgericht door CFO Nathalie Vinchent en CEO Laurent Renard. Die is niet aan zijn proefstuk toe want richtte eerder al I-MOVIX op: een start-up waar hij meer dan 13 jaar werkte rond elektronica-design en software R&D van extreme slow motion camera's voor sportuitzendingen. "Via Europese projectsteun hebben we dan in 2018 Phoenix AI opgericht. Hardware, elektronica, software én artificiële intelligentie: we combineren het allemaal", zegt Laurent Renard. Veel van zijn business situeert zich in Industry 4.0 toepassingen, maar dus ook in security. "We gaan nooit een front end model hebben dus we hebben nood aan integrators zoals Securitas. Wat we voor hen leveren, is een kleine kaart van amper 10 op 9 centimeter die gekoppeld wordt aan stroomvoorziening en connectiviteit en waarlangs camerabeelden passeren. Op de kaart zelf gebeurt de AI-berekening", legt Renard enthousiast uit. Edge computing dus, maar we willen toch vooral wat praktische voorbeelden horen?

"Denk aan tunnels bijvoorbeeld, om de passages van het doorgaand verkeer te analyseren: het tellen van vrachtwagens, of het wegen of het vaststellen van incidenten. Onze kleine kaarten zijn ideaal, want kunnen aan elk type camera gekoppeld worden. Je maakt elke camera dus slim en bovendien ook efficiënter qua bandbreedte. Een beveiligingcamera die 24/24 draait en videostreams continu doorstuurt verbruikt al makkelijk 20 gigabyte per dag. Ons systeem detecteert de incidenten en stuurt de nodige alerts uit: een tekstbericht, aangevuld met een foto of een verknipt stukje video van het incident. Afhankelijk van de eisen van de klant spreken we dan eerder over minimum 40, tot gemiddeld enkele honderden megabytes en maximaal 5 gigabyte per dag. Toch een groot verschil", zegt Renard.

Made in Belgium

Een ander voorbeeld zijn scenario' rond smart waste, zoals 'automatic waste dumping detection'. "Dat verkoopt momenteel zeer goed, we hebben net de eerste contracten getekend in het Verenigd Koninkrijk'. We detecteren wanneer een auto of een persoon afval komt dumpen, sturen een alert uit samen met de info die meegestuurd mag worden, zoals de nummerplaat", zegt Renard. "Met deze oplossing breng je intelligentie tot bij het incident zelf. Ook rond GDPR timmeren we alles goed toe. We sturen niks privacygevoelig naar buiten, enkel de noodzakelijke alarmen", voegt Danny Laurier toe.

Een compacte all-in-one kaart: daarmee tracht Phoenix AI het verschil te maken. © Phoenix AI

"Wat in dat opzicht ook belangrijk is, is dat we bij Phoenix AI alle AI-modellen en algoritmes zelf ontwikkeld hebben, op onze eigen kaart en met onze eigen software en met data die in België blijft: een end-to-end lokale oplossing dus waar Securitas duidelijk voor kiest", klinkt het nog bij Renard. "We hebben ondertussen écht goeie universiteiten zowel in Vlaanderen als Wallonië, waarbij je goeie opleidingen rond AI kan volgen", vervolgt hij. Bij Phoenix AI werken ondertussen 7 personen, "en dat zijn ook allemaal burgerlijke ingenieurs, gespecialiseerd in ofwel elektronica ofwel in computerwetenschappen", vult hij enthousiast aan.

Drones en geluid?

Op iets langere termijn denkt Securitas aan extra oplossingen, door bijvoorbeeld drones in te zetten voor security. Of geluidscamera's die mensen kunnen toespreken. 'Bij een klant loopt bijvoorbeeld een project om graffitispuiters te identificeren. Zijn eerste verfstreep gaan we niet kunnen tegenhouden, maar via zo'n camera kunnen we de dader wel meteen toespreken en misschien erger voorkomen", zegt Danny Laurier. Overigens werkt het bedrijf naast Phoenix AI onder meer ook met met Lantana samen. Alle gesegmenteerde intelligentie uit camera's en sensors wordt samengebracht in één platform waarop opnieuw data intelligentie toegepast wordt: het MIAF-framework noemt Securitas dat, wat staat voor Meta Intelligence On Existing Intelligence "Het is met zulke toepassingen en met intelligente systemen dat we het verschil zullen blijven maken en vermijden dat we commodity worden", besluit hij.

Security as a Service De drie kennisgebieden brengt Securitas ook samen in een Security as a Service (SECaaS) model: zeg maar de volledige ontzorging van security in de breedste zin van het woord. Klanten bepalen de strategie, Securitas vertaalt dat in de nodige technische concepten, onderhoud, management, updates, monitoren van sensoren enzovoort en dat in een 'pay per alarmt'-model volgens vastgelegde SLA's.

