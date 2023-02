'AI is vandaag alomtegenwoordig, maar ik denk dat softwarebedrijven dit steeds vaker standaard in hun pakketten zullen gaan inbouwen', aldus Duco Sickinge (ex-Telenet en -KPN) in een recent interview. Zijn woorden waren nog niet koud of Microsoft integreerde ChatGPT prompt in zijn zoekmachine Bing. Google probeert het ondertussen met Bard. Exciting things are happening, hieronder een overzicht.

Tekst/Copywriting: een motivatiebrief nodig? Een recept met pasta, bloemkool en gehakt? Een artikel over een bepaald topic? Een titel voor dit opiniestuk? Vraag het aan ChatGPT. De alleswetende chatbot geeft je in no-time enkele tips waar je verder op kan borduren. Toegegeven, de antwoorden zijn nog redelijk 'vlak' qua inhoud en de chatbot kan vaak ook nog niet de échte essentie van een probleem doorgronden. Dit is echter een kwestie van tijd. In de nabije toekomst zou de AI-software in Microsoft Outlook en Bing onder meer moeten helpen met het beantwoorden van e-mails en zoekopdrachten. ChatGPT is de bekendste, maar lang niet de enige AI-aangedreven tekstgenerator. Zo kan je blogs schrijven via Jasper.ai of e-mailcontent genereren met Copy.ai. Ook zijn er experimenten die stemtechnologie, AI-chatbots en digitale assistenten zoals Siri van Apple en domotica combineren. Google reageerde zoals gezegd meteen met de lancering van Bard, uitkijken nu waarmee Apple op de proppen komt.

De nieuwe AI-technologie maakt het helaas ook voor cybercriminelen makkelijker om professioneel ogende teksten te maken en zo hun phishing-activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Ook de publieke opinie kan makkelijker gemanipuleerd worden door zogenaamde internettrollen.

Artificiële intelligentie zal jou niet vervangen; een persoon die AI gebruikt wél.

Programmeercode: ChatGPT kan je ook helpen met programmeren. De generatieve AI kan suggesties doen over hoe de te schrijven code er kan uitzien, wat het werk van programmeurs drastisch kan vereenvoudigen. Ook GitHub Copilot is een tool voor kunstmatige intelligentie die is ontwikkeld door GitHub en... OpenAI. Inderdaad, die mannen zitten echt overal.

Foto- en illustratiemateriaal: een cartoon van jezelf maken? Een nieuw product co-creëren van twee bestaande merken? Een beeld nodig van een olifant op een driewieler of een ander origineel kunstwerk? U vraagt, AI draait. Drie belangrijke spelers op dit vlak: Open AI's Dall-E2, Stable Diffusion en Midjourney. De opdracht die je geeft aan de AI-engine, de zogenaamde 'prompt', is hier key. Je kan je in de toekomst overigens verwachten aan een integratie tussen Microsoft PowerPoint en Dall-E. Gedaan met het zoeken naar passende rechtenvrije afbeeldingen; je maakt ze voortaan gewoon zelf.

Bewegende beelden: nog een stap verder... Zou je ook video's kunnen genereren op basis van tekstinput? Wel, Meta heeft een tijdje geleden Make-A-Video aangekondigd, een AI-tool waarmee tekst omgezet kan worden in bewegend beeld. Op de website is te zien hoe men video's kan genereren op basis van simpele tekstinvoer. De tool kan daarnaast ook met bestaande afbeeldingen overweg om er een video van te maken. De AI-modellen hiervoor nodig zijn uiteraard nóg complexer en de nodige rekenkracht navenant. Eens je een virtuele video kan maken, kan je deze ook op voorhand laten scripten... door een AI-model misschien? Met andere woorden, de verschillende AI-modellen kunnen samen gecombineerd worden. Ook kan er een automatische voice-over en ondertiteling voorzien worden.

Je zou kunnen stellen dat de jobs van kunstenaars en kenniswerkers méér bedreigd zijn dan die van een loodgieter.

Muziek: we kennen allemaal Shazam, in 2018 opgekocht door Apple. Hiermee kan je muziek op basis van een korte geluidsopname laten herkennen op titel en uitvoerder. Erg handig als je net die nieuwe hit hoort en wil weten wie de artiest is. Minder bekend is dat je tegenwoordig, aan de hand van een kort geluidsfragment van een persoon, een heel gesprek kan genereren. Hierdoor zal het moeilijk worden om te bepalen wat nu echt is en wat niet. Potentiële fraude en manipulatie loeren ook hier om de hoek.

Muziek creëren daarentegen, is een ander paar mouwen. Beschrijven wat je wil horen, behalve dan sfeer en genre, is nog veel lastiger dan beschrijven wat je wil zien. Ik produceer zelf dancemuziek en ik kan eerlijk toegeven dat de huidige, door AI geproduceerde muziek nóg slechter is dan deze van ondergetekende. Creativiteit van de artiest, nieuwe technieken en broodnodige effecten ontbreken, gezien AI uitsluitend kan voortbouwen op wat al bestaat. Enkele tools: Aiva, Soundraw, Riffusion en het zopas gelanceerde MusicLM van Google.

Laat je job niet stelen door AI, maar test, experimenteer en leer.

Handenarbeid: ook simpele handenarbeid blijft niet gespeend van automatisatie door robots. Denk aan de robotmaaier bij je thuis, massaproductie van wagens, geautomatiseerde machines in de fruitpluk of Robotic Process Automation (RPA) voor repetitieve taken in software. Complexere handelingen daarentegen zijn een pak moeilijker te automatiseren. Je zou dus eigenlijk kunnen stellen dat de jobs van kunstenaars en kenniswerkers méér bedreigd zijn dan die van een loodgieter. Kunstmatige intelligentie zal in toenemende mate, als copiloot, onze toekomstige manier van werken gaan bepalen. De pure kennis komt dan via de AI, het leggen van onverwachte verbanden, het maken van associaties, analogieën en niet te vergeten de creativiteit komt van de gebruiker van de AI-tool.

Conclusie: zowat iedere kenniswerker zal te maken krijgen met productiviteitssoftware die suggesties doet om je werk automatisch aan te vullen - denk maar aan de job van een grafisch illustrator of copywriter. Daarom: laat je job niet stelen door AI, maar test, experimenteer en leer. Artificiële intelligentie zal jou niet vervangen; een persoon die AI gebruikt doet dat straks wél. Daarnaast zal het controleren van de authenticiteit van content belangrijker worden, om bewuste misinformatie en manipulatie te vermijden. Kunstmatige intelligentie wordt de copiloot van de kennismedewerker, maar óók van de cybercrimineel

