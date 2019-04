AI-expert Rumman Chowdhury: 'Het laatste dat we willen doen is een automatisch systeem laten beslissen over iemands leven'

Els Bellens Els Bellens is redactrice bij Data News.

Een erg gesmaakte gastspreker op het voorbije She Goes ICT-event was Rumman Chowdhury, managing director en Global Lead verantwoordelijk voor kunstmatige intelligentie bij Accenture. Data News sprak met haar over rekruteringsstrategieën, ethiek, en hoe u dat toepast op wereldwijde schaal.

Rumman Chowdhury op She Goes ICT 2019 © Leyla Hesna

Van opleiding is Rumman Chowdhury kwantitatieve sociale wetenschapper, wat er kort op neerkomt dat ze, naast de economische waarde, ook vanuit menselijk en ethisch standpunt naar algoritmes en gegevens kijkt. "Als we praten over AI, dan gaan we er vaak van uit dat we ons aan de technologie moeten aanpassen, maar mijn standpunt is dat AI ons in de plaats daarvan moet helpen. Dat de macht bij de mensheid ligt. Op dit moment volgen we de technologie een beetje te veel."

...

