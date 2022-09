James Earl Jones, de acteur die sinds het prille begin de bekende stem inspreekt, heeft de rechten van zijn stemarchief overgedragen aan een Oekraïense AI-start-up.

U kent James Earl Jones als de iconische stem van 's werelds bekendste Sith Lord, maar ook als een acteur die ondertussen 91 is en dus ruimschoots pensioengerechtigd. Volgens entertainmentblad Vanity Fair heeft Jones nu het archief met zijn stemacteerwerk overgedragen aan de Oekraïense start-up Respeecher. Dat bedrijfje zou kunstmatige intelligentie inzetten om de bekende stem te genereren voor de rol van Darth Vader in 'Obi-Wan Kenobi', een nieuwe Star Wars-serie op Disney+.

Respeecher gebruikt stemclipjes of 'sound bites' om de stem van de acteur te 'klonen' en op die manier nieuwe dialogen op te nemen, zonder dat de acteur daarbij present is. Jones kreeg de optie om zijn stemwerk over te dragen nadat hij vermeldde dat hij zijn acteerwerk als Darth Vader wat wilde afbouwen.

Het is niet de eerste keer dat Lucasfilm, het bedrijf achter Star Wars, kunstmatige intelligentie gebruikt om acteurs te laten verschijnen zonder dat ze daar zelf bij zijn. De studio besloot bijvoorbeeld om via digitale middelen de beeltenis van overleden actrice Carrie Fisher na te bouwen, en haar zo in de film Rogue One te stoppen. Jones kreeg tenminste de kans om zelf toestemming te geven voor het gebruik van zijn stem.

