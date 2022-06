Een uitvinding kan momenteel niet worden gepatenteerd door kunstmatige intelligentie. Dat beslist het Intellectual Property Office van het Verenigd Koninkrijk. Maar niet elk land volgt die redenering.

Het Intellectual Property Office (IPO) van het Verenigd Koninkrijk is van oordeel dat experts betwijfelen dat AI momenteel iets kan uitvinden zonder menselijke ondersteuning. Mensen kunnen met behulp van AI uitvindingen patenteren, maar AI kan niet als enige uitvinder van iets worden aangewezen, meldt de BBC.

De uitspraak is een uitloper van een eerdere rechtszaak in beroep waarbij Stephen Thaler claimt dat zijn Dabus AI systeem de uitvinder was van een voedselcontainer en een zaklamp, maar hij ving bot bij de Britse rechtbank. Een rechtbank in Australië en Zuid-Afrika gaven hem wel gelijk.

Het patentenkantoor laat wel een opening voor de toekomst. Het wil begrijpen hoe IP-systemen uitvindingen met assistentie van AI beter kan beschermen en wil daar ook internationale discussies over. De BBC merkt daarbij op dat de IPO deze week ook plannen aankondigde om copyrightwetgeving aan te passen met het zicht op AI. Het wijst naar het feit dat AI vaak grote stukken data van het internet haalt. Volgens de letter van de wet is dat enkel toegestaan voor niet-commercieel onderzoek, dat zou worden aangepast naar 'iedereen met wettelijke toegang', om het gebruik van AI en dataminingtechnologie voor nuttige doeleinden te promoten.

Samengevat kan AI nog niet als uitvinder van iets worden aangewezen binnen het VK, maar niet alle landen volgen die redenering. Tegelijk laat het Intellectual Property Office wel een opening voor de toekomst, wanneer AI-systemen mogelijk intelligenter en zelfstandiger zijn.

