Chatroulette, de dienst waarbij gebruikers met willekeurige vreemden kunnen videochatten, is bezig met een nieuwe opmars. De site stond lang bekend om de hoge kans gematcht te worden met een exhibitionistische gesprekspartner, maar sinds kort wordt kunstmatige intelligentie (AI) ingezet om naaktlopers tegen te gaan. Dat schrijft techblad Wired.

Chatroulette werd eind 2009 opgericht door de toen 17-jarige Moskoviet Andrey Ternovskiy. De site werd in korte tijd populair, maar bezoekers trokken al snel weer weg toen naaktlopers de dienst ook hadden ontdekt. Sinds begin dit jaar zijn de bezoekcijfers echter weer verdrievoudigd tot 4 miljoen maandelijkse bezoekers. Een van de oorzaken is de coronapandemie, die ervoor zorgt dat mensen meer thuis blijven en minder sociale contacten hebben, maar de AI-moderatie zou ook een rol spelen.

Sinds Chatroulette AI inzet, is de site opgesplitst in een gemodereerd kanaal en een sectie waar gebruikers nog steeds hun gang mogen gaan. Het bedrijf hoopt in het gefilterde kanaal veiliger contact te stimuleren. Dat zou er bovendien toe moeten leiden dat gebruikers meer gesprekken voeren, in plaats van na een paar seconden alweer door te klikken naar de volgende. Chatroulette hoopt dat gebruikers zo vaker terugkomen op de site.

De AI maakt een foto van beide deelnemers aan het begin van een gesprek en analyseert die. Dat zou zo nauwkeurig gaan dat menselijke moderatoren juist meer fouten veroorzaken in het systeem dan dat ze die eruit halen. Inmiddels zou de inzet van AI er al voor hebben gezorgd dat het aantal gesprekken met ongepaste inhoud met 75 procent is verminderd.

