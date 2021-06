Softwarebedrijf Exact introduceert met 'Days2Cash' een functie die boekhouders en kmo's kan vertellen hoe lang het vermoedelijk duurt vooraleer hun facturen effectief betaald worden.

Facturen die niet altijd tijdig betaald worden: het blijft een oud zeer en het kan ondernemingen ook aardig in de problemen brengen. Voor heel wat kmo's is het beheren van de cashflow een grote uitdaging in hun financiële informatie.

Softwareleverancier Exact komt nu met een nieuwe functie waarvan het precies moet doen wat de naam doet vermoeden: 'Days2Cash'. Oftewel voorspellen wanneer de betalingen van facturen vermoedelijk binnen zullen zijn. De softwareleverancier zet daar een stukje kunstmatige intelligentie (AI) voor in.

Die AI analyseert het historische betaalpatroon van de klanten om zo tot een voorspelling te komen voor openstaande facturen. De AI-tool reikt boekhouders en kmo's een best-case en een worst-case scenario aan. Meer dan een gimmick, want het kan ondernemers echt helpen om zo inzicht te krijgen in hun cashflow en knelpunten te herkennen. Zo kunnen ze ook filters opzetten op openstaande betalingen waarvan de software vermoedt dat geld te laat op de rekening zal overgeschreven worden.

