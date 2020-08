Woningverhuurwebsite Airbnb heeft bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC dan toch een aanvraag ingediend van een beursgang in New York. Eigenlijk wilde het bedrijf eerder dit jaar al naar Wall Street, maar de coronacrisis weegt zwaar op de activiteiten van het bedrijf.

"De beursintroductie zal naar verwachting plaatsvinden nadat de SEC het beoordelingsproces heeft voltooid, afhankelijk van markt- en andere voorwaarden", laat Airbnb weten. Hoeveel aandelen straks zullen worden aangeboden en tegen welke prijs, heeft het bedrijf nog niet bepaald.

Topman en medestichter Brian Chesky gaf eerder al aan nog steeds te mikken op een beursgang dit jaar, ondanks de forse impact die de coronapandemie op het bedrijf heeft gehad. De appartementenverhuur door particulieren via Airbnb draait vrijwel geheel op toerisme, dus door alle reisbeperkingen viel een groot deel van de bedrijfsvoering stil.

Om de crisis door te komen schrapte het bedrijf begin mei wereldwijd een kwart van alle banen. Ook daalde de geschatte waarde van het bedrijf, bij het aantrekken van nieuw krediet in april, tot 18 miljard dollar. Dat was veel minder dan de 31 miljard dollar bij een investeringsronde in 2017 en de 35 miljard waarop het bedrijf voor de pandemie geschat werd.

