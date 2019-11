Elf jaar na zijn lancering heeft online verhuurplatform Airbnb besloten om zijn opgelijste vakantiekamers en -huisjes te gaan verifiëren. De stap komt er nadat een rapport een reeks frauduleuze listings naar boven bracht.

Airbnb heeft gezegd dat het vanaf nu elk eigendom op zijn platform gaat verifiëren. Het vakantieverhuurplatform, waarop je bijvoorbeeld een extra kamer of een leegstaand appartement kunt verhuren aan toeristen, werd door criminelen gebruikt voor fraude. Dat laatste moet blijken uit een artikel op de nieuwssite Vice. Een journalist daar was zelf slachtoffer van een misleidende aanbieding. Een kamer werd geboekt en op het laatste moment, als ze al in de stad in kwestie was aangekomen, kreeg ze telefoon dat er iets was misgelopen, maar dat ze verhuisd kon slapen op een andere plek. Die andere kamer was uiteraard veel minder uitgerust, en in een heel ander deel van de stad.

Verder onderzoek vond een hele reeks van deze listings, en een groot aantal slachtoffers die bij Airbnb hun geld niet terugkregen ondanks de misleidende advertenties.

Het platform belooft nu verbetering. Bedoeling is om elke gastheer en elk geadverteerd eigendom tegen december 2020 te verifiëren. Gasten die in een kamer terechtkomen die er niet uitziet zoals de advertentie, mogen ook vragen om herboekt te worden, of krijgen hun geld terug.

Vorige week beloofde Airbnb ook al dat het 'feesthuizen' zou verbannen, nadat er bij een schietpartij in Californië vijf doden vielen. De slachtoffers woonden een feestje bij dat werd georganiseerd in een gehuurd huis.