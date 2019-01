Airbnb in 2018 wederom winstgevend

Airbnb stelt dat er afgelopen jaar afgezien van rente, belasting en bijzondere waardeveranderingen zwarte cijfers geschreven zijn. Over de financiële situatie van het bedrijf komt de laatste tijd wel meer informatie naar buiten.

Zakenkrant Financial Times wist in november de hand te krijgen achter een interne memo waaruit bleek dat Airbnb in het derde kwartaal een omzet had geboekt van ,,aanzienlijk meer'' dan 1 miljard dollar. Het ging volgens de memo om het sterkste kwartaal in het tienjarige bestaan van het Amerikaanse bedrijf. De hoge omzet was vooral te danken aan groei bij internationale boekingen.

Airbnb wordt gezien als een belangrijke kandidaat om in 2019 naar de aandelenbeurs te gaan. De waardering van het bedrijf zou meer dan 30 miljard dollar bedragen.