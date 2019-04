Airbnb-klanten ontdekken livestream van zichzelf

Toen een Nieuw-Zeelandse familie incheckte op een vakantieadres in Ierland, kwamen de toeristen voor een onaangename verrassing te staan. De eigenaar van het huis, die zijn woning verhuurde via Airbnb, maakte stiekem opnames van ze. In het plafond van de woonkamer zat een verborgen camera verstopt voor een livestream.