Het vakantiehuurplatform Airbnb wil strenger optreden tegen gebruikers die huizen afhuren om er een fuif in te houden. Na een wereldwijde ban op feestjes gaat het nu ook technologie testen om ze te voorkomen.

De technologie moet gasten identificeren die mogelijk andere doelen hebben dan braafjes in een huurhuisje te slapen en overdag de toerist uit te hangen. De software kijkt onder meer naar hoeveel positieve reviews een gebruiker al gekregen heeft, hoe lang die van plan is te blijven, hoe ver ze van het huurhuis wonen en meer. Op die manier wil Airbnb 'de mogelijkheid van onverlaten verminderen om verboden feestjes te organiseren die een negatieve impact hebben op onze verhuurders, hun buren en de gemeenschap daarrond', aldus het bedrijf in een blogpost.

De software wordt momenteel getest in de Verenigde Staten en Canada. Ze werd eerder al in Australië uitgeprobeerd en zou daar geleid hebben tot zo'n 35% minder niet-toegelaten feestjes. Het systeem mikt vooral op volledige huizen die worden geboekt door gasten die een hoog risico vormen. Die gebruikers kunnen nog wel een kamer of kamers huren in een gedeelde ruimte.

Airbnb besloot eind 2019 om feestjes te verbieden nadat er doden vielen bij een incident in Californië. Bij een schietpartij op een (niet-toegelaten) feestje in een huurwoning van Airbnb vielen toen vijf doden. Eerdere systemen hielden vooral rekening met de leeftijd van de gebruikers. Bij het nieuwe systeem wordt die factor minder belangrijk.

