Airbnb wil met een beursgang in december 3 miljard dollar ophalen. Dat meldt het nieuwsagentschap Reuters. De woningverhuurwebsite wil gebruikmaken van het onverwacht sterke herstel van de activiteiten, nadat de coronapandemie de toerismesector zwaar had getroffen.

Airbnb had in augustus bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC vertrouwelijk een aanvraag ingediend van een beursgang in New York, zo liet het bedrijf destijds weten. De verhuurwebsite wil de aanvraag nu publiek maken in november, na de presidentsverkiezingen in de VS, en mikt op een beursintroductie (IPO) ergens in december, aldus ingewijden. De bronnen, die anoniem willen blijven, waarschuwen weliswaar dat de timing kan veranderen en afhangt van de marktomstandigheden.

Profiteren van coronacrisis

Het bedrijf zou een waardering van meer dan 30 miljard dollar kunnen verkrijgen door de beursintroductie, klinkt het. Dat is aanzienlijk meer dan de 18 miljard waarop Airbnb in april werd gewaardeerd toen het bedrijf 2 miljard aan leningen ophaalde bij investeerders. Daarvoor werd de waarde van de onderneming op 21 miljard dollar geschat.

De laatste tijd heeft Airbnb kunnen profiteren van de angst van veel reizigers om in grote hotels te verblijven tijdens de corona-uitbraak. In plaats daarvan kiezen ze liever voor een kleine accommodatie. In juli liet het bedrijf weten voor het eerst sinds begin maart boekingen voor meer dan een miljoen overnachtingen in één dag te hebben behaald.

