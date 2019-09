Verhuurplatform Airbnb plant om volgend jaar een beursgenoteerd bedrijf te worden. Er gingen al langer geruchten dat de internetmarktplaats voor slaapplaatsen naar de beurs wilde.

Het bedrijf verwacht om volgend jaar, in 2020, naar de beurs te gaan. Dat heeft topman Brian Chesky beloofd. Airbnb heeft deze week, bij de voorstelling van zijn resultaten voor het tweede kwartaal van dit jaar, aangegeven dat het 1 miljard dollar aan inkomsten haalde, maar het zei er niet bij of het ook effectief winst heeft gemaakt. In 2017 en 2018 zou het bedrijf wel winstgevend zijn geweest.

Airbnb is een van de vroege voorgangers van de 'sharing economy', het platform bestaat al tien jaar en laat je toe kamers te huren in verre landen, als alternatief voor een hotel. Veel van die andere groten uit de sharing economy zijn al naar de beurs getrokken. Dit jaar gingen onder meer ritjesdiensten Lyft en Uber publiek. Ook kantoorverhuurder WeWork zou aan een (problematische) beursgang werken. Verwacht wordt dat de 'IPO' van Airbnb een van de grootste zal zijn die de beurs volgend jaar te zien krijgt. Het bedrijf is gevestigd in San Francisco en biedt ondertussen zeven miljoen verschillende slaapplaatsen aan in 191 landen en regio's ter wereld.