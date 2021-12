De twee grootste vliegtuigbouwers vragen aan de regering Biden om opnieuw te wachten met de uitrol van C-band, een nieuwe 5G-frequentie die volgens hen vliegtuigverkeer kan verstoren.

Het gaat volgens Reuters om een brief van de CEO's van Airbus Americas en Boeing aan Amerikaans transportminister Pete Buttigieg. Daarin vragen ze om de ingebruikname van de C-band door operatoren AT&T en Verizon uit te stellen. Die uitrol werd in november al eens uitgesteld tot 5 januari, maar dat is onvoldoende volgens de vliegtuigbouwers.

C-band is een specifiek stuk 5G-spectrum, ooit gebruikt voor satelliet-tv, dat in de VS nu wordt vrijgegeven. Het gaat specifiek over het blok 3,7 GHz tot 3,98 GHz, die heeft als voordeel een mooie combinatie te geven van dekking (lage frequenties gaan doorgaans over een groter gebied, of vlotter door muren) en snelheid (hoge frequenties geven hogere snelheden).

Maar de vliegtuigbouwers argumenteren dat het spectrum voor storing kan zorgen op vliegtuigen. Specifiek voor de instrumenten voor hoogtemeting (altimeters), waardoor vliegtuigen mogelijk moeten worden omgeleid bij problemen. Eerder deden beiden spelers al een suggestie om het 5G-signaal met de C-band rond luchthavens en kritieke gebieden te beperken om die reden.

Wel of niet veilig?

Het blijft weliswaar vooral een discussie tussen twee sectoren, want vanuit de telecomlobby klinkt het dat 5G en dus ook de C-band perfect veilig is.

De luchtvaartsector is traditioneel zeer gevoelig voor (draadloze) elektronica. Zo hoor je bij het opstijgen en landen nog steeds je smartphone in vliegtuigstand te zetten zodat er geen wifi of gsm-signalen van honderden passagiers actief zijn op dat moment.

De sector is sowieso trager met het adopteren van zulke technologie net omdat het zeker wil zijn dat het onder geen enkele situatie problemen veroorzaakt. Halverwege het opstijgen zijn er immers weinig mogelijkheden om veilig terug te keren als bepaalde sensoren of instrumenten niet werken.

