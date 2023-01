Vliegtuigbouwer Airbus en het Nederlandse industrie- en technologieconcern VDL gaan samenwerken aan apparatuur voor lasercommunicatie, waarmee veel grotere hoeveelheden gegevens uitgewisseld kunnen worden. De technologie is in eerste instantie gericht op militaire vliegtuigen en drones, maar moet op termijn ook bij passagiersvliegtuige kunnen worden ingezet.

Lasercommunicatie maakt het mogelijk om via laserverbindingen gegevens te verzenden vanuit satellieten. De onzichtbare lichtsignalen werken veel sneller dan de huidige manier van data verzenden, wat via radiofrequenties gebeurt. Dat zou een uitkomst kunnen bieden bij de toenemende vraag naar data. Voor het aansturen van bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, videoplatformen en met internet verbonden machines is steeds meer dataverkeer nodig.

De apparatuur waar VDL en Airbus aan werken heet UltraAir en verzorgt verbindingen tussen satellieten en militaire vliegtuigen of drones. Volgens de bedrijven heeft de nieuwe communicatietechnologie ook het voordeel dat ze moeilijker te onderscheppen is. Op termijn zien ze ook mogelijkheden voor communicatie met passagierstoestellen.

Testvlucht in 2024

De bedrijven willen eerst een prototype ontwikkelen. Een eerste testvlucht daarmee verwachten ze in 2024. Airbus en VDL hebben ook afgesproken om de apparatuur vervolgens in grotere hoeveelheden te produceren, wat bij VDL in Almelo (in het oosten van Nederland) zal gebeuren.

VDL en Airbus hebben zelf een niet openbaar gemaakt bedrag geïnvesteerd in de ontwikkeling van UltraAir. Daarnaast is er steun van NxtGen Hightech, een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven dat vorig jaar 450 miljoen euro kreeg van het Nationaal Groeifonds. Via dat fonds investeert de Nederlandse regering in projecten die de economische groei kunnen aanjagen.

