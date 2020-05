Het Franse VoIP-aanbieder Aircall haalt 65 miljoen dollar op in een series C kapitaalronde. Daarmee komt het bedrijf op een totaal van honderd miljoen dollar aan investeringen.

Aircall is een Frans bedrijf dat een cloudgebaseerd voice platform aanbiedt dat integreert met enkel helpdesk- en productiviteitstools. Het bedrijf bestaat sinds 2015 en telt momenteel meer dan tweehonderd werknemers in Parijs en New York. Het bedrijf wordt geleid door medeoprichter Oliver Paihès.

De huidige investering komt hoofdzakelijk van DTCP. Andere nieuwe investeerders zijn Swisscom Ventures en Adams Street. Ook bestaande investeerders eFounders, Draper Esprit, Balderton Capital en NextWorld stappen mee in.

