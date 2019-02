Akkoord over verplichte noodrem voor alle nieuwe auto's

Het systeem heet Advanced Emergency Braking System (AEBS), oftewel geavanceerd noodremsysteem. Het zit al in vrachtwagens, maar moet vanaf begin volgend jaar ook in auto's en bestelbussen komen. Er komt geen verplichting om AEBS in te bouwen in oudere auto's.

AEBS scant de omgeving, onder meer met radar, en rekent razendsnel uit of er gevaar voor een aanrijding is. Bij snelheden tot 60 kilometer per uur kan het systeem zelf ingrijpen. AEBS is vooral bedoeld voor drukke steden. "Het activeert de rem om een aanrijding te voorkomen en dat is alles. Het zal niet rijden, het zal remmen'', zegt VN-afdeling UNECE tegen Reuters.

Volgens de UNECE kwamen in 2016 meer dan 9500 mensen om het leven door auto-aanrijdingen in EU-steden. In bijna de helft van de gevallen waren de slachtoffers voetgangers.