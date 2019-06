Na 4,5 maanden zijn er in 21 steden in 7 Europese landen al 1 miljoen ritten geweest met deelsteps van Flash. Dat meldt Flash, de aanbieder van micromobiliteitsoplossingen, dinsdag.

De in Berlijn gevestigde startup lanceerde de deelsteps voor het eerst midden januari 2019 in de Zwitserse stad Zürich en is momenteel actief in 21 steden in 7 landen. In België is Flash actief in Brussel, Luik, Namen, Oostende en De Haan.

'In België hebben we de laatste 3 maanden bijna 100 nieuwe mensen tewerkgesteld', zegt Kurt Van Landeghem, algemeen directeur van Flash Benelux. 'In mei noteerden we meer dan 100.000 ritten in België. Ondertussen bedienen we dagelijks duizenden klanten.'

Door de snelle groei en als voorbereiding op verdere uitbreiding naar nieuwe landen, waaronder Duitsland nog deze week, heeft Flash besloten om zijn merk aan te passen. Het bedrijf kondigde dinsdag zijn nieuwe naam 'Circ' aan. Deze wijziging wordt in de komende weken volledig geïmplementeerd. Het bedrijf koos de naam Circ als verwijzing naar de cirkels op de wielen van de op maat gemaakte deelsteps en naar het schakelsysteem (circuitry).