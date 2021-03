In Vlaanderen bieden intussen al 181 bibliotheken e-boeken aan. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Brecht Warnez (CD&V).

Vlaanderen startte vorig jaar een project rond e-boeken in bibliotheken, in samenwerking met Cultuurconnect. In 2020 sloten zich 169 bibliotheken aan en dit jaar kwamen er nog twaalf bij. Als een bibliotheek deelneemt aan het project, dan kunnen de leden via CloudLibrary e-boeken ontlenen en lezen met hun Mijn Bibliotheek-profiel. Naast e-boeken kunnen ze ook een beperkt aantal audioboeken ontlenen.

Groeiend gebruikersaantal

In 2020 hebben 29.259 unieke gebruikers zich aangemeld op het platform. Daarvan hebben minstens 15.966 gebruikers een boek uitgeleend. De veertig-, vijftig-, en zestigplussers leenden de meeste boeken uit.

'Bibliotheken hebben licenties nodig om voldoende beschikbare titels te hebben voor het groeiende gebruikersaantal. Hoe meer bibliotheken zich aansluiten, hoe meer licenties er dus nodig zijn', zegt Warnez.

