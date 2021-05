Er zijn sinds vorig jaar al zeker dertien cyberincidenten gemeld die gericht waren tegen de kritieke infrastructuur van ons land. Dat bericht De Tijd op gezag van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), nadat dinsdag een hacking van Binnenlandse Zaken bekendraakte.

Er vinden in ons land cyberaanvallen op kritieke infrastructuur plaats waarover het grote publiek nooit iets verneemt. Die infrastructuur, zoals de digitale netwerken, de watervoorziening of de kerncentrales, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), dat onder de premier valt.

Navraag door De Tijd bij het CCB leert dat vorig jaar tien meldingen zijn binnengekomen. Dit jaar zijn er al zeker drie, zegt CCB-woordvoerster Katrien Eggers. Over de aard van de cyberincidenten en over welke kritieke infrastructuur het ging, wil het CCB niets kwijt.

De dertien cyberincidenten staan los van de banksector. Incidenten bij de essentiële diensten in de financiële sector worden alleen gemeld aan de Nationale Bank van België (NBB), die daarover geen cijfers prijsgeeft.

