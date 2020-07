Al meer dan 1 miljoen belastingaangiftes ingediend via Tax-on-web

Er hebben intussen al 1.002.154 Belgen hun belastingaangifte via Tax-on-web ingediend. In vergelijking met vorig jaar zijn er dat bijna 33.000 of 3,4 procent meer, meldt de federale overheidsdienst Financiën. De uiterste indieningstermijn van de elektronische belastingaangifte eindigt over twee weken, op 16 juli.

Hoewel de indieningstermijn van de belastingaangifte door een mandataris, zoals een boekhouder, voor zijn klant loopt tot 22 oktober 2020, zijn er ook al 154.000 aangiften via mandataris ingediend, een stijging met 26.000 of 20,3 procent. 'Door de uitbreiding van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte tot 3.920.000 eenheden moeten in vergelijking met vorig jaar 730.000 burgers hun aangifte niet meer indienen', aldus nog de FOD Financiën.