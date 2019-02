Al meer dan 2300 grote drones in België

Kleine vrijetijdsdrones lichter dan 1 kilogram moet je niet registreren, maar de zwaardere toestellen wel. In 2016 werden 637 van die zwaardere drones aangegeven bij het Directoraat-generaal Luchtvaart. In 2017 waren er dat 830. En over de eerste elf maanden van vorig jaar 869. Ook het aantal vliegbrevetten om die drones te besturen zit in de lift.

Onze politie- en hulpdiensten gebruiken 47 drones. Dat is voor de eerste keer in kaart gebracht door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het gros van die drones (24) wordt gebruikt door de lokale en federale politiediensten. Die zetten al drones in om de volkstoeloop op evenementen in de gaten te houden en om vermiste personen te helpen opsporen. De brandweer heeft zes drones.