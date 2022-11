Supermarktketen Albert Heijn is in de Nederlandse stad Barendrecht begonnen met de bouw van zijn eerste geautomatiseerd Home Shop Center. In dat HSC hoeven medewerkers nagenoeg alle houdbare producten niet meer zelf uit de rekken te pakken omdat dit volledig geautomatiseerd gebeurt.

Voor het nieuwe Home Shop Center sloeg AH de handen in elkaar met Swisslog, dat gespecialiseerd is in magazijnautomatisering en -software. De geïntegreerde oplossing van dat bedrijf voorziet in een zogeheten AutoStore: een systeem dat robots en bakken gebruikt om losse producten, zoals een pot confituur of een tube tandpasta, snel te verzamelen.

Bijna driehonderd robots

Straks zullen bijna driehonderd robots door het nieuwe HSC rijden om de bestelde boodschappen te verzamelen. Voor de medewerkers wordt het werk daardoor lichter. 'We hebben een oplossing gecreëerd waarbij verschillende technologieën worden ingezet om een boodschappenkrat te vullen, te transporteren en te sorteren', zegt Dirk-Jan de Vos, Head of Sales Swisslog Benelux. 'Die technologieën zijn geselecteerd op basis van de product- en orderstructuur van Albert Heijn en worden aangestuurd door onze slimme SynQ-software.'

De nieuwe locatie van ruim 25.000 vierkante meter is volgens AH naast innovatief ook duurzaam. Het volledig gasloze gebouw krijgt het BREEAM-certificaat vanwege verschillende duurzame energieoplossingen, zoals zonnepanelen, een energiezuinige koelcel, ledverlichting en een warmtepomp voor de klimaatinstallatie in de kantoren.

De opening staat gepland in het najaar van 2023. Het Home Shop Center in Barendrecht gaat per week zo'n 45.000 bestellingen bij klanten thuisbezorgen.

