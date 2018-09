Albert Heijn opent kassaloze winkels in Amsterdam

Volgens de Nederlandse supermarktketen is het voor het eerst dat er zoiets in Europa mogelijk is. Een woordvoerster vergelijkt het systeem met de kassaloze Amazon Go-winkels in de Verenigde Staten. Al gebeurt het proces bij Amazon volledig automatisch, doordat camera's en sensoren registreren wat je van de schappen haalt.

Bij Albert Heijn moeten de klanten nog zelf de prijskaartjes scannen. Ze kunnen dat doen door er ofwel een tap-to-go-kaart ofwel hun smartphone tegen te houden. Op hun smartphone wordt ook de inhoud van hun winkelmandje getoond. De app is voorlopig enkel beschikbaar op Android-telefoons. Andere besturingssystemen zoals iOs en Windows volgen later.

De betaling gebeurt wel automatisch. Na tien minuten wordt het bedrag van hun rekening afgeschreven. Daarvoor doet de Albert Heijn beroep op technologie van CM.com, een platform voor onder meer berichten, bellen en betalingen.

De technologie wordt vandaag ingevoerd in twee AH to go-winkels in Amsterdam Medisch Centrum, volgende week volgt de AH to go in Amsterdam Centraal Station. In Nederland heeft Albert Heijn zo'n tachtig van deze kleinere winkels, vooral aan stations. Op termijn moeten die allemaal met de technologie uitgerust worden. Het is nog niet bekend of het kassaloos winkelen ook in de grote filialen -waarvan Albert Heijn er ook een veertigtal in België heeft - zal ingevoerd worden,

De vernieuwing betekent overigens niet dat de kassa's uit de winkels zullen verdwijnen. Voorlopig blijft ook de ouderwetse manier van afrekenen gewoon mogelijk.