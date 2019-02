Alcatel wil veel scherm bieden voor weinig geld

Design voor een lagere prijs, dat is het idee achter de meeste modellen die Alcatel uitbrengt, en het is met het 2019-gamma niet anders. Neem de Alcatel 3 bijvoorbeeld, met zijn 5,9-inch scherm met opvallend smalle en hoge 19,5:9-ratio. Het toestel moet vooral aangenaam in de hand liggen om te streamen of te gamen. Het heeft twee camera's vooraan, en twee aan de achterkant, en is uitgerust met veiligheidssnufjes die we gewend zijn op duurdere toestellen, zoals Face Key gezichtsscan, en een vingerafdruksensor. Dit toestel komt in het tweede kwartaal op de markt voor 159 of 189 euro (voor respectievelijk 32 GB of 64 GB aan opslag).

Het kleine broertje van de Alcatel 3 is, ondanks de naam, de 3L. Ook deze komt uit in het tweede kwartaal, en zal zo'n 139 euro kosten. Die prijs wordt deels mogelijk gemaakt door de (relatief) lage resolutie van het 1.560 x 720 scherrm op de 3 en 3L, en de iets minder stevige hardware. De Alcatel 3 heeft een octocore Snapdragon 439 aan boord, de 3L doet het met een Snapdragon 429 met vier kernen. RAM ligt tussen de 4 en de 2GB. Geen super zware specificaties dus, maar dat kan je voor die prijs ook niet verwachten.

Nog iets verder op het betaalbare spectrum staat overigens de Alcatel 1S, met een kleiner 5,5 inch scherm, twee camera's achteraan en een gezichtsscan en vingerafdruksensor. Deze kost je 109 euro.

En dan is er nog de tablet. De Alcatel 3T10 wil een budgettablet zijn die als entertainmentcentrum voor je huiskamer dienst. Hij is onder meer uitgerust met een 10-inch scherm, twee luidsprekers vooraan en een stevige 4,080 mAh-batterij. Via Google Assistant zou je hem ook via stem moeten kunnen bedienen. Komt apart op de markt voor 179 euro, of gebundeld met een Audio Station waarmee je hem aan externe mediaspelers kunt hangen, voor 229 euro.