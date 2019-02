Alexa praat Amazons omzet en winst omhoog

Amazon legt voor zijn vierde kwartaal een omzet van 72,4 miljard dollar neer. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 60,45 miljard dollar. De nettowinst komt op 3,0 miljard dollar komende van 1,9 miljard dollar. Volgens Amazon had dat nog 801 miljoen dollar meer kunnen zijn, ware het niet dat de wisselkoers de cijfers wat drukt.

Voor het volledige jaar 2018 zet de retail- media-, AI- en cloudgigant een jaaromzet van 232,9 miljard dollar neer, dat is ongeveer het BNP van Portugal. In 2017 haalde het bedrijf een omzet van 177,9 miljard dollar, het groeit dus met 31 procent. Al houdt het in die cijfers geen rekening met 1,3 miljard dollar door schommelende wisselkoersen.

De nettowinst komt op 10,1 miljard. Vorig jaar lag die nog op 3 miljard dollar.

Spraakbesturing

Volgens Jeff Bezos zijn de resultaten vooral te danken aan het succes van toestellen met Amazons spraakassistent Alexa. Vooral de Echo Dot deed het veel beter dan vorig jaar. Bezos laat verstaan dat het team wetenschappers achter Alexa verdubbelde en dat dat nu ook te merken is in de verkoop.

Verder merkt het bedrijf op dat het dit jaar in de VS haar minimumlonen heeft opgetrokken naar 15 dollar per uur. In het Verenigd koninkrijk is dat 10,5 pond in Londen en 9,5 pond daarbuiten. De multinational kreeg daardoor zo'n 850.000 sollicitaties te verwerken, dubbel zoveel als normaal.

AWS

De cloudafdeling van Amazon was goed voor 2,2 miljard dollar van Amazon's operationele winst en 7,43 miljard dollar omzet, komende van 5,11 miljard dollar omzet in 2017.

Amazon opende onder meer een AWS GovCloud in het Oosten van de VS en een Europese datacenterregio in Stockholm. Afgelopen jaar kondigde het ook plannen aan voor AWS regio's in Kaapstad en Milaan, die tegen de eerste helft van 2020 klaar moeten zijn.