Twitter heeft na opmerkingen van gebruikers ook zelf vastgesteld dat zijn algoritme dat foto's bijsnijdt, een lichte voorkeur heeft voor witte mensen en vrouwen. Het bedrijf geeft gebruikers daarom weer meer controle.

Foto's op Twitter werden automatisch bijgeknipt voor de uniformiteit in de tijdlijn. Gebruikers stelden echter vast dat het algoritme, ingevoerd in 2018, niet elke mens op foto's gelijk behandelde. Het bedrijf onderzocht de zaak en erkent nu dat er inderdaad iets vaker witte dan zwarte mensen centraal worden gezet bij het automatisch bijsnijden. Het systeem kiest ook vaker voor vrouwen dan voor mannen. Twitter geeft toe dat een afbeelding best door mensen kan worden bijgesneden. Het algoritme wordt daarom intussen al niet meer gebruikt voor foto's die in de smartphone-app worden gepost, en Twitter belooft nog verdere verbeteringen.