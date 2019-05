De Chinese e-commercegigant Alibaba zou hopen twintig miljard dollar op te halen met een beursnotering in Hong Kong. Het bedrijf is al genoteerd op de New Yorkse beurs.

Alibaba zou overwegen een tweede beursnotering te nemen, deze keer op de beurs van Hong Kong. Dat schrijft perbureau Reuters. Het bedrijf staat genoteerd op de beurs van New York, waar het in 2014 een toen nooit geziene 25 miljard dollar ophaalde bij de opening.

Met de tweede beursnotering zou Alibaba een extra twintig miljard dollar willen ophalen om te investeren in technologie. Nu de groei van de markt wat staakt, is R&D extra belangrijk voor het bedrijf, zo schrijft Reuters. De uitdijende animositeit tussen de Verenigde Staten en China, waar Alibaba gevestigd is, zou ook betekenen dat bedrijven zichzelf beter moeten indekken. Chinese chipmaker SMIC kondigde vorige week bijvoorbeeld al aan dat het de beurs van New York zou verlaten om in Hong Kong te noteren. De meerderheid van de aandeelhouders in beide bedrijven, is gebaseerd in Azië. Zo'n 29 procent van de aandelen is bijvoorbeeld in handen van het Japanse SoftBank Group.

De beursgang zou er al in de tweede helft van 2019 kunnen komen.