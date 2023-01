Slachtoffers van phishing kunnen voortaan bij alle retailbanken 24 uur op 24 telefonisch terecht om hun betaalapps te laten blokkeren. Dit werd maandag bekendgemaakt door Febelfin en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Alexia Bertrand.

Wie slachtoffer wordt van phishing moet meteen alle bankkaarten en apps blokkeren. Voor kaarten kon dat al een hele tijd, dag en nacht, via Card Stop (op het nummer 078/170 170). Fraudeurs hebben vandaag echter geen bankkaart meer nodig om geld over te schrijven naar hun rekeningen. Daarom moeten slachtoffers ook onmiddellijk al hun mobiele en online bankapplicaties blokkeren. Ook dat kan nu 24 uur op 24, en dat in elk geval telefonisch.

Extra preventiemaatregelen op komst

'Dit is heel goed nieuws', reageert staatssecretaris Bertrand op de aankondiging van Febelfin, die de Belgische bankensector vertegenwoordigt. 'We zagen dat phishers vaak toesloegen na de kantooruren, net omdat ze dan enkele uren hun gang konden gaan. Dat zal nu verleden tijd zijn.'

De staatssecretaris werkt intussen ook verder aan extra preventiemaatregelen. Zo zet ze de gesprekken voort over een systeem rond 'traag bankieren'. Via dat systeem zouden banken sterkere betaallimieten kunnen voorzien, zodat phishers het moeilijker krijgen om grote bedragen te stelen.

Bertrand wijst er daarnaast op dat de Belgische financiële sector werkt aan een IBAN-naamcheck om facturatiefraude tegen te gaan. Dat is een vorm van oplichting waarbij de fraudeur erin slaagt om de factuur van de echte handelaar te vervalsen door het rekeningnummer te vervangen door een eigen rekeningnummer.

Elke dag worden meer en meer mensen slachtoffer van phishing. Tussen 1 januari 2022 en 9 november 2022 ontving de Economische Inspectie 10.376 meldingen. Waarschijnlijk ligt het echte aantal slachtoffers zelfs nog veel hoger, doordat niet iedereen aangifte doet bij het Meldpunt van de FOD Economie.

Wie slachtoffer wordt van phishing moet meteen alle bankkaarten en apps blokkeren. Voor kaarten kon dat al een hele tijd, dag en nacht, via Card Stop (op het nummer 078/170 170). Fraudeurs hebben vandaag echter geen bankkaart meer nodig om geld over te schrijven naar hun rekeningen. Daarom moeten slachtoffers ook onmiddellijk al hun mobiele en online bankapplicaties blokkeren. Ook dat kan nu 24 uur op 24, en dat in elk geval telefonisch.'Dit is heel goed nieuws', reageert staatssecretaris Bertrand op de aankondiging van Febelfin, die de Belgische bankensector vertegenwoordigt. 'We zagen dat phishers vaak toesloegen na de kantooruren, net omdat ze dan enkele uren hun gang konden gaan. Dat zal nu verleden tijd zijn.'De staatssecretaris werkt intussen ook verder aan extra preventiemaatregelen. Zo zet ze de gesprekken voort over een systeem rond 'traag bankieren'. Via dat systeem zouden banken sterkere betaallimieten kunnen voorzien, zodat phishers het moeilijker krijgen om grote bedragen te stelen. Bertrand wijst er daarnaast op dat de Belgische financiële sector werkt aan een IBAN-naamcheck om facturatiefraude tegen te gaan. Dat is een vorm van oplichting waarbij de fraudeur erin slaagt om de factuur van de echte handelaar te vervalsen door het rekeningnummer te vervangen door een eigen rekeningnummer.Elke dag worden meer en meer mensen slachtoffer van phishing. Tussen 1 januari 2022 en 9 november 2022 ontving de Economische Inspectie 10.376 meldingen. Waarschijnlijk ligt het echte aantal slachtoffers zelfs nog veel hoger, doordat niet iedereen aangifte doet bij het Meldpunt van de FOD Economie.