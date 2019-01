Alle nieuwe auto's in Europa moeten binnenkort standaard uitgerust worden met digitale radio

"Europa geeft een stevig signaal", zegt Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld). "Alle nieuwe auto's moeten binnen twee jaar voorzien zijn van een digitale radio. Het is duidelijk, DAB+ is dé opvolger van FM. In Vlaanderen zijn we klaar. Het aanbod aan zenders is op enkele jaren verdrievoudigd, de campagne om digitaal luisteren te stimuleren werd eind vorig jaar op gang geschoten. Radio is een krachtig en geliefd medium, zeker bij ons. Met DAB+ maken we het klaar voor de toekomst."

Vandaag luistert een op de vijf Vlamingen digitaal naar de radio. Dat gebeurt via vast en mobiel internet (12 procent), via digitale tv (6 procent) en in de ether via DAB+ (3 procent). In België zijn sinds 2013 meer dan een half miljoen DAB+ radio's verkocht. Van de nieuw verkochte auto's in 2018 reed 30 procent met een standaard DAB+ autoradio de garage uit. DAB+ staat voor digitale audio broadcast. Het biedt luisteraars meer radiozenders, digitale geluidskwaliteit en zit gratis in de lucht. Zowel Medialaan - de Persgroep Publishing, VRT als Mediahuis bieden hun reguliere radiostations en extra kanalen aan via DAB+.